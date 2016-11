Adolescente é detido suspeito de ser palhaço assustador.

Infrator foi entregue à família. Caso ocorreu em Bragança – Foto: Polícia Civil – A Polícia Civil entregou a familiares o adolescente de 17 anos que foi detido para averiguações, no último final de semana, após ser agarrado por populares por estar fantasiado de palhaço com máscara aterrorizante em Bragança, nordeste paraense. O jovem foi abordado por uma guarnição militar após quase ser espancado por moradores da cidade sob suspeita de estar praticando assaltos. Com ele foi apreendida uma foice que fazia parte da fantasia. O jovem negou o crime, sob alegação de que estaria se preparando para gravar um vídeo para postar no site YouTube.

Segundo o delegado Marcelo Mendes, da Unidade Integrada Pro Paz de Bragança, o jovem foi encaminhado inicialmente ao Conselho Tutelar e em seguida foi conduzido para o Propaz Integrado para receber atendimento de profissionais de Serviço Social e Psicologia. O policial civil explica que, como nenhuma vítima dos supostos assaltos compareceu na Unidade Policial, o adolescente não foi submetido a auto de infração por ato infracional, sendo feito apenas o registro da apresentação do rapaz para caráter pedagógico para evitar ocorrências de situações semelhantes.

O delegado ressalta que casos de pessoas vestidas de palhaços assustadores têm sido registrados em várias cidades no mundo, principalmente, nos Estados Unidos, mas fazer esse tipo de brincadeira de mau gosto pode resultar em risco à integridade física de quem pratica, como foi o caso do adolescente. ‘O que começa com uma travessura para dar sustos em pessoas pode se tornar algo perigoso’, alerta.

Por ORM

