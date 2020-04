Adolescente é encontrada decapitada em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Homicídio teria sido motivado por briga entre facções

O corpo encontrado na tarde da última quinta-feira (16), decapitado, em Parauapebas, foi identificado como sendo de uma adolescente de 16 anos, que não será identificada nessa matéria, conforme recomendação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo com a Polícia Civil, a equipe de plantão da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas foi informada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), às 13h de quarta-feira (16), sobre um corpo achado sem cabeça no rio Parauapebas, próximo ao final da Rua O, no bairro União. Ao chegarem ao local, familiares da adolescente, estava desaparecida desde terça-feira (14), afirmaram à polícia que tinham certeza, por características físicas e tatuagens, que a vítima era realmente a adolescente.

Após investigações, a Polícia Civil constatou que o corpo era da adolescente, que foi assassinada e deixada no local. De acordo com a PC, a principal suspeita, até o momento, é que a vítima tenha sido morta por uma briga entre facções.

O corpo da adolescente, que nasceu em Paragominas, foi retirado da água pelo CBMPA e em seguida encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde o reconhecimento oficial foi feito.

