Adolescente é espancada pelo pai, por ser lésbica

10.09.20

Segundo a polícia, os investigadores foram na casa da adolescente e viram as marcas de agressão no corpo da vítima, mas não encontraram o agressor. A adolescente foi levada para a delegacia para prestar depoimento e reiterou que as agressões eram constantes e sempre pelo mesmo motivo.

De acordo com apurações do G1, a idosa também disse, à polícia, que a neta era agredida constantemente por causa de sua orientação sexual.

