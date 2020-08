Adolescente é estuprada por 30 homens em quarto de hotel

Imagens do circuito interno do estabelecimento mostra os agressores fazendo fila para violar sexualmente a garota (Foto:Divulgação)

Uma adolescente de apenas 16 anos foi vítima de um estupro coletivo que revoltou a opinião pública em Israel. A jovem passava férias em um hotel na cidade turística de Eliat, na costa do Mar Vermelho, e participava de uma festa com conhecidos quando se apartou do grupo para usar o banheiro de um dos quartos do hotel. Se aproveitando do fato da jovem estar sozinha e alcoolizada, o grupo de 30 homens passou a violentá-la repetidamente.

Imagens das câmeras de segurança mostram os agressores em fila se revezando para a sessão de violência. A menor apresentou a denúncia no dia 14 de agosto, 48 horas depois do estupro grupal, mas o caso só ganhou repercussão esta semana. Dois homens de 27 anos foram presos como suspeitos pela polícia, que criou uma equipe especial de agentes pela gravidade dos fatos e o alto número de envolvidos.

Um dos suspeitos foi preso após trocar mensagens de texto com a vítima alertando que tinha o vídeo completo do estupro com o intuito de ameaçá-la. Apesar do segredo sobre as investigações, o advogado do acusado declarou à imprensa israelense que seu cliente havia negado participação no estupro e estava à espera de que a polícia examinasse as provas”.

O crime chocou a população e levou milhares de pessoas às ruas de dezenas de cidades de Israel em repúdio. Nas redes sociais, multiplicaram-se as acusações contra os responsáveis pelo hotel por não impedir o estupro denunciado. A direção do estabelecimento se limitou a afirmar que os fatos investigados pela polícia não ocorreram dentro do recinto do hotel.

