Adolescente é morto após ser assaltado em Parauapebas, no PA

O crime está sendo investigado pela Superintendência Regional do Sudeste do Pará, da Polícia Civil.

O caso ocorreu na noite de domingo (14). O adolescente estava com a namorada no lago de um residencial, quando dois suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto. Após ser baleado, Rafael foi socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu.

Adolescente é morto após ser assaltado em Parauapebas, no Pará. — Foto: Reprodução / Redes sociais Rafael Leal dos Santos, 19, entregou o celular aos bandidos e foi morto em seguida. O jovem Rafael Leal dos Santos, 19, foi morto a tiros em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ele foi vítima de um assalto, entregou o celular aos bandidos e foi morto em seguida.

