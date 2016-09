Adolescente é morto porque “se masturbava demais”

Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto, na terça-feira (27), em uma clínica de reabilitação. O crime teria sido motivado porque a vítima se “se masturbava demais”. O caso aconteceu no município de Marechal Deodoro, região Metropolitana de Maceió, em Alagoas.

Identificado como A.F, ele teria morrido na segunda-feira (26), por asfixia, mas foram encontrados sinais de perfurações no corpo dele. Ele dividia o alojamento com quatro adolescentes, que foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com o delegado Rodrigo Colombelli, responsável pelo caso, um adolescente que dividia o alojamento com a vítima contou que ele costumava se masturbar na frente dos outros, o que estava causando incomodo.

A autoridade policial detalhou ainda que a vítima foi internada devido a problemas com drogas. A mãe do adolescente disse que ele também sofria de problemas psiquiátricos.

Os adolescentes confessaram o crime. Eles estrangularam a vítima e depois o asfixiaram com um travesseiro. Desconfiando que ele ainda respirava, Arthur foi levado para o banheiro, onde teve o pulso perfurado com um pedaço lápis.

Os quatro estão à disposição da Justiça, que vai decidir sobre as internações em unidades socioeducativas.

