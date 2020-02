Adolescente é raptada, estuprada e abandonada nua em matagal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal O Livre

Quando acordou, ela estava em um matagal próximo a um bar, com várias mordidas e arranhões nas costas e completamente nua. Ela não conseguiu ver o rosto dos criminosos, pois todos estavam com um pano que cobria a face. Apenas soube descrever em que carro estavam.

Conforme relato da garota, ela foi até a casa de uma amiga em um residencial próximo a um cemitério da cidade, mas como não a encontrou, voltou para sua moradia a pé, quando foi abordada por três homens encapuzados, que estavam em um Corolla de cor prata, que falaram: “Você é metida, hein. Tá aqui o que você merece”, e a colocaram dentro do carro, onde ela começou a ser agredida com tapas até desmaiar.

Uma adolescente de 15 anos foi sequestrada no início da noite de quinta-feira (13) e acabou estuprada, agredida e abandonada nua em um matagal. O crime ocorreu em Barra do Bugres, distante 170 km de Cuiabá (MT).

