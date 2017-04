Adolescente esfaqueia colega dentro da sala de aula em Santarém

Violência ocorreu após uma discussão entre os adolescentes na tarde desta terça-feira (18)

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta terça-feira (18), após esfaquear um colega dentro da sala de aula, na escola estadual José de Alencar, localizada no bairro de Aparecida, em Santarém, no oeste do Pará. A violência ocorreu depois de uma discussão entre os adolescentes.

De acordo com informações de testemunhas, assim que a briga entre os adolescentes encerrou, um deles foi até a sua casa, onde pegou a faca e em seguida, pulou o muro da escola e caminhou em direção à sala de aula onde estava o colega, desferiu uma facada e fugiu.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu, que o levou o adolescente para o Pronto Socorro Municipal (PSM), onde recebeu atendimento médico e permanece em observação. O adolescente infrator foi apreendido em casa junto com a arma do crime e levado para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

O menor infrator será encaminhado para o Juizado da Infância e da Juventude, da Comarca de Santarém, que decidirá se ele será devolvido à família ou encaminhado à Fasepa para cumprimento de medidas socioeducativas.

