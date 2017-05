Adolescente fica com 15% do corpo queimado após briga

Segundo a polícia, as duas brigaram por um suposto relacionamento com um homem de 43 anos

Uma adolescente de 13 anos ficou com 15% do corpo queimado após outra menor, de 17, jogar água fervendo contra ela durante uma briga em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A informação é da equipe médica de um hospital, em Santos (SP), para onde a vítima foi transferida e permanece internada.

As duas menores se desentenderam, na sexta-feira (5), por um homem de 43 anos, ainda não identificado, apontado como o pivô de um suposto triângulo amoroso. Em depoimento à polícia, ambas disseram que mantinham um relacionamento com ele e, por isso, trocavam ameaças por meio de mensagens no celular.

Por meio de nota, a Santa Casa de Santos informou que a menor chegou à unidade de queimados na madrugada de sábado (6). Até então, ela estava internada no hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. Ela possui queimaduras de primeiro e segundo graus, ocasionados por água quente, nos braços, tórax e face.

“Permanece estável, com curativos realizados a cada 48 horas e sem complicações até o momento”, informou o comunicado. A adolescente deverá permanecer internada pelos próximos dias, segundo a equipe do hospital, para controle e higienização dos ferimentos, além da realização dos curativos.

A agressão é investigada pelo delegado Alexandre Comin, da Delegacia Sede de Praia Grande. Ele indiciou a agressora, que permaneceu detida, por lesão corporal grave. Na ocasião, a menor foi encaminhada à Vara da Infância e Juventude da cidade e não há informações se acabou encaminhada à Fundação Casa.

Para a mãe da vítima, o delegado recomendou que fosse feito um novo boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher (DDM), mas por estupro de vulnerável. Ela disse que não sabia do relacionamento da filha com um homem de 43 anos. Até a noite de segunda-feira, o caso não havia sido registrado na DDM de São Vicente, onde vive a menor.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...