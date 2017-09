Adolescente foragido da Fasepa é morto em troca de tiros com a polícia em Santarém

Ao chegarem no local, um dos homens estava atingido por arma de fogo e o menor estava em um terreno na mesma rua. A polícia foi recebida com tiros pelo adolescente e uma troca de tiros iniciou até que o menor foi atingido e morreu.

Um adolescente morreu em uma troca de tiros com a polícia na noite de quinta-feira (28) em Santarém, oeste do Pará. O menor que morreu estava foragido da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa).

