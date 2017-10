Adolescente grávida é morta pelo namorado em São Sebastião do Paraíso, MG

Segundo a Polícia Militar, o casal estava na casa de amigos, onde assistia a um jogo de futebol. Os jovens foram para um dos quartos e, 30 minutos depois, os amigos ouviram pedidos de socorro da adolescente. Ao entrarem no quarto, eles viram a cama com marcas de sangue e o suspeito com uma faca na mão.

Uma adolescente de 17 anos foi morta a facadas pelo namorado, de 19, na madrugada desta quarta-feira (11), em São Sebastião do Paraíso (MG). O casal já tinha uma filha de nove meses e, de acordo com o boletim de ocorrência, ela estava grávida novamente.

