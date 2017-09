Adolescente joga gasolina e tenta atear fogo em carro de ex-namorada em Santarém

De acordo com informações da polícia, a adolescente teria descoberto que estava sendo traída e, revoltada, jogou gasolina e tentou atear fogo no carro da jovem, que seria sua namorada. Ela foi detida e levada para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Uma adolescente tentou atear fogo no carro da ex-namorada em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu na terça-feira (12) na comunidade São José, na BR-163.

You May Also Like