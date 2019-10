Adolescente leva arma para a escola e atira acidentalmente na mãe

Arma foi encontrada na casa do pai do garoto (Foto:Divulgação)

Os dois estudam juntos no Ensino de Jovens e Adultos (EJA)

Um adolescente de 17 anos atirou acidentalmente na mãe dentro de uma sala de aula em Araras (SP), na noite de quarta-feira (2). Os dois estudam juntos no Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo informações da polícia, o adolescente achou a arma dentro de uma bolsa e a levou para a aula na EMEF Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini, no Parque Tirandentes.

Ao pegar a arma dentro da sala de aula, ele acabou a disparando acidentalmente, acertado a perna da mãe dele que estava sentada ao seu lado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente disse que achou a mochila em um terreno baldio e não sabia o que havia dentro quando a pegou. A polícia acredita que a arma pertencia a família do garoto. O revólver de calibre 22 tinha a numeração raspada e uma bala intacta, e foi achado por policiais debaixo de um colchão.

O pai do adolescente e um inquilino da casa foram detidos pelos policiais e devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (3). O pai do adolescente responderá por posse de arma de fogo e por ter tirado a arma do local do incidente. A mãe foi socorrida e levada para o hospital São Luiz e passa bem. O menor foi liberado e deve responder por disparo de arma de fogo em liberdade.

Com informações do G1

