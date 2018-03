Adolescente mata criança por causa de um curió

Debaixo de muita comoção foi enterrado na manhã de ontem (8), em um cemitério público no município de Castanhal, o corpo de um menino de 10 anos vítima da violência que assola o Pará que o coloca entre os Estados mais violentos da federação.(Foto Ilustrativa)

O garoto estava sumido desde a terça-feira (6) quando saiu para caçar passarinhos na vila Canaã zona rural do município de Ipixuna do Pará, nordeste do estado, onde a família residia.

Segundo as informações da família, o garoto saiu de casa apenas com a gaiola nas mãos e no dia seguinte a gaiola foi encontrada toda quebrada. Durante as buscas o corpo da criança foi localizado com marcas de pauladas na cabeça.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido, após confessar o ato criminoso. Ele foi colocado à disposição da justiça pelo Conselho Tutelar depois que foi entregue pela própria mãe. Na Delegacia de Ipixuna do Pará, o jovem detalhou, com frieza, o que fez.

Segundo o Boletim de Ocorrência, ele disse que residia com a família no distrito de Canaã, zona rural de Ipixuna do Pará e conhecia a vítima porque ela teria roubado um curió (pássaro) sendo que ele informou tanto a vítima como a mãe da criança sobre o fato e não houve providências.

No dia do crime ele saiu as 7h para “passarinhar” e voltou as 9h, quando viu o menino indo para o mato. Ele levava um curió. O adolescente então, ainda segundo relatou, perguntou sobre o pássaro roubado e, como não recebeu resposta, pegou um pau e aplicou golpes no menino provocando sua morte.

Depois que matou o menino, o infrator foi embora, e não comentou nada com ninguém. Ele disse que depois que o corpo foi encontrado, resolveu contar o crime para sua mãe e em seguida a Polícia Militar foi acionada fazendo sua apreensão encaminhamento para a Delegacia de Ipixuna do Pará.

“Matei porque estava com raiva dele ter roubado meu curió” disse o adolescente.

(J.R Avelar/Diário do Pará)

