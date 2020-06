Adolescente mata homem que tentava estuprá-la, em Parauapebas

A tentativa de estupro, luta e morte de Manoel ocorreram dentro de uma quitinete, no bairro Altamira, que fica em Parauapebas (Foto:Reprodução / Debate Carajás)

Os dois se conheciam. A jovem também ficou ferida e foi encaminhada para curativos.

Manoel Pereira do Nascimento Neto, de 50 anos, foi assassinado com uma facada no peito. Isso porque, na madrugada deste domingo (21), ele tentou estuprar uma adolescente de 16 anos. A jovem foi ferida na mão e em outras partes do corpo, durante a luta corporal com o agressor. O ferimento letal ocorreu na reação. Os dois já se conheciam há algum tempo, no bairro Altamira, em Parauapebas. A relação saiu de controle dentro da quitinete que o homem morava.

Relatos colhidos por policiais civis e militares apontam que ambos costumavam andar juntos, consumido drogas e bebidas alcoólicas. Era aproximadamente 1h30 quando a tentativa de estupro ocorreu, dentro do pequeno apartamento, na rua Afonso Pena. A adolescente carregava uma faca consigo. Após ser ferida e perceber as intenções do agressor, revidou. Ficou no local até a chegada da polícia e do atendimento médico.

Enquanto a adolescente era atendida no hospital geral de Parauapebas, a perícia criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves analisava a cena do crime. A jovem será ouvida pelas autoridades especializadas. O inquérito foi aberto para investigar todas as circunstância da tentativa de estupro, do ato infracional equivalente a homicídio e essa relação de Manoel com a moça, que configura corrupção de menores.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...