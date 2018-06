Adolescente mata o próprio irmão após tentativa de violência sexual

(Imagem Ilustrativa)- Raimundo dos Santos Pereira, de 43 anos, foi morto com dois tiros pelo próprio irmão, de 13 anos, no início da tarde desta segunda-feira (4), em Marabá, sudeste paraense. O crime aconteceu no bairro Filadélfia, no Núcleo Cidade Nova. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria chegado em casa embriagada quando tentou violentar sexualmente uma das irmãs.

O ato, no entanto, foi impedido pelo irmão mais novo que pegou uma espingarda calibre 28 e efetuou os disparos. Em depoimento, o adolescente disse que pegou a arma que seria do pai deles.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O adolescente fugiu após o crime e foi se refugiar na casa da mãe, quem chamou a polícia e apresentou o filho às autoridades.

PERFIL AGRESSIVO

Parentes das vítimas disseram em depoimento que Raimundo era uma pessoa muito agressiva. Uma das próprias irmãs afirmou que o pai sofria com as agressões e que o adolescente autor dos disparos já teria sido ameaçado.

“Esses dias ele (a vítima) quis matar esse meu irmão de 13 anos e tinha batido no meu pai, tocou fogo na casa do meu pai, tinha ameaçado o meu irmão. Antes de fazer com o meu irmão, o meu irmão fez com ele (Raimundo)”, contou.

(Com informações de Alessandra Gonçalves e Edinaldo Souza/Correspondentes Marabá)

