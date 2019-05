Adolescente morre após disparo acidental de arma usada para caça de animais

(Foto:Reprodução)-A arma era de propriedade do tio da vítima, que tinha 14 anos

Um adolescente de 14 anos morreu na tarde do último domingo (05), na comunidade São José Curumum, em Alenquer, após ser atingido, acidentalmente, por um tiro de uma arma caseira guardada no quintal de sua casa e utilizada para caça de animais.

De acordo com informações da Polícia Civil, a família registrou o caso nesta manhã, na Delegacia de Alenquer. Os familiares do adolescente relatam que o disparo da arma de caça do tipo “Cossoco” foi feito pela própria vítima. Segundo a mãe do adolescente, a arma era de propriedade do tio da vítima e ficava guardada em um compartimento no quintal da residência da família. “A vítima teria visto o tio guardar a arma e a pegou, sendo que a arma tinha uma munição na câmera” informou a Polícia Civil, acrescentando que “ao manusear a arma, por volta das 15h de ontem, a vítima se atirou na parte direita da altura da bacia”.

O adolescente ainda chegou a ser socorrido por uma tia, mas não resistiu ao ferimento em morreu.

