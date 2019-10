Adolescente morre após levar bolada no estômago, em aldeia de Belterra

(Foto:Reprodução) – Patrícia Pereira dos Santos, 14 anos, morreu na tarde de quarta-feira, dia 2, na aldeia Marituba, área da Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra. De acordo com o Delegado Herbert Farias Junior, a adolescente estaria jogando futebol e teria levado uma bolada no estômago, vindo a ficar sem conseguir respirar.

Ele foi socorrida as pressas e levada para um posto de saúde na comunidade de Piquiatuba, mas ainda sim acabou não resistindo. O corpo de Patrícia Pereira dos Santos foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) para Santarém. O laudo do IML apontará o que de fato aconteceu com a jovem.

Colaborou Bena Santana

RG 15/O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...