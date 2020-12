Adolescente sofre corte grave na cabeça após ser agredido a pauladas em Aveiro

O caso aconteceu na tarde desta última segunda-feira (07), no distrito de Brasília Legal, município de Aveiro, e deixou um adolescente de aproximadamente 15 anos, com grave ferimento na região da cabeça.

Era por volta das 17h, quando o adolescente chegou em um campo de futebol e pediu a um grupo de amigos para que ele participasse do jogo, todavia, uma criança integrante do grupo se manifestou não tendo-o deixado participar.

Diante disso, em posição de inconformidade, o adolescente teria se dirigido a sua residência e pegado uma faca. Em ato contínuo, ele teria voltado ao campo de futebol e lançado ameaças contra a criança.

Nesse ínterim, o pai da criança que estava sendo ameaçada chegou no local, viu que o adolescente estava em posse de uma faca e teria supostamente partido para cima dele com um pedaço de madeira.

Com isso, o adolescente foi agredido com golpes de pauladas na cabeça que provocou um corte profundo na cabeça. Ele foi socorrido e levado para a emergência do Hospital Municipal de Itaituba – HMI, onde passou por procedimento cirúrgico ainda nesta segunda. O estado de saúde não foi divulgado.

Em conversa com a redação, um morador do Distrito destacou a falta de segurança pública no local, sobretudo pela falta de policiamento, que acaba sendo estopim para a ocorrência de casos similares.

