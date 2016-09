Adolescente teve sigla de facção marcada em corpo

Um crime bárbaro chocou a cidade de Joinville (SC), neste final de semana: uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta com sinais de tortura. Ela teve os dentes arrancados e a sigla de uma facção criminosa marcada pelo corpo com queimaduras. Uma adolescente já foi apreendida suspeita de envolvimento no crime.

Segundo informações da Polícia, a vítima – identificada como Pâmela da Silva Gonçalves – deve ter sido morta na noite do último sábado (27), mas o corpo dela só foi localizado na madrugada do domingo (28) perto de uma estrada.

Além de ter sido atingida com um tiro na cabeça, a adolescente teve uma das mãos cortadas, dentes arrancados e a sigla de uma facção criminosa gravada, Primeiro Grupo Catarinense, possivelmente com ferro quente, nos braços e no abdômen.

Uma jovem de 17 anos foi detida nesta quarta-feira (31) e confirmou, em depoimento à polícia, ter desferido o tiro que matou Pâmela, além de ter participado das sessões de tortura. Segundo a suspeita, o motivo da morta seria briga entre facções rivais.

A adolescente apreendida afirmou que Pâmela teria envolvimento com uma facção. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima não tinha passagens pela polícia, mas havia saído, há pouco tempo, de uma clínica de reabilitação por envolvimento com entorpecentes.

Segundo a polícia, há pelo menos três outros suspeitos, todos maiores de idade, de envolvimento no crime.

A família da vítima informou que as ameaças da facção criminosa foram identificadas há algumas semanas, quando Pâmela mostrou mensagens enviadas pelo Whatsapp para o seu celular.

(Com informações do portal A Notícia e do portal R7)

