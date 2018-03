Adolescentes atiram e acertam quatro pessoas em avenida movimentada

(Foto: Divulgação/PMMG)-Dois adolescente são acusados de atirar contra pessoas usando uma espingarda de pressão em duas avenidas movimentadas do município de Elói Mendes, sul de Minas Gerais.

O caso aconteceu neste domingo (4) e os dois rapazes, um de 14 anos e outro de 17 anos, foram detidos. Eles alegaram que estavam brincando de GTA, um jogo de videogame. Entre os alvos dos rapazes, destacam-se: carros, imóveis, vidro de um restaurante e quatro pessoas.

As quatro vítimas foram atendidas em um Pronto Socorro Municipal, elas foram atingidas com chumbinhos. Um precisou ser submetido a uma cirurgia para a retirada do projétil, enquanto o outro continua com ele no corpo.

Em depoimento, elas afirmaram que os dois estavam em um carro de cor escura, mas com uma placa de São Paulo. Os envolvidos foram apresentados no Plantão Policial, acompanhados dos pais; depois foram liberados.

(Com informações do Estadão)

