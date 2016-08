Adolescentes confessam assassinato de professor morto com 30 facadas

A Polícia Civil informou na manhã desta quarta-feira (31) que cinco adolescentes confessaram participação no assassinato do professor de educação física Elton Pereira Imbiriba, de 33 anos, morto com mais de 30 facadas na própria casa no dia 13 de agosto. De acordo com o diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, Nelson Silva, os menores declararam em interrogatório que mataram para roubar.

Foram mais de 30 facadas. Foi muita maldade realmente. Eles queriam os objetos do professor. Um deles que tinha mais proximidade com o professor, chamou os outros e deixou claro que se o professor não pagasse, não desse o dinheiro que eles queriam eles iam matar o professor”

Nelson Silva, diretor da 16ª Seccional de Santarém

O caso foi investigado pela Divisão de Homicídios que tem a frente o delegado Germano do Vale. Os adolescentes foram conduzidos à Seccional na tarde de terça-feira (30). “Juntamente com os seus respectivos responsáveis, eles foram interrogados e confessaram participação no latrocínio. Eles confessaram que queriam dinheiro do professor, como o professor se negou , eles resolveram matar o professor, sendo que dois deles, um segurou, o outro esfaqueou e os outros ficaram dando apoio”.

De acordo com a polícia, após o ato, os adolescentes fugiram levando o aparelho celular, o tablet e a motocicleta de Elton. “Foram mais de 30 facadas. Foi muita maldade realmente. Eles queriam os objetos do professor. Um deles que tinha mais proximidade com o professor, chamou os outros e deixou claro que se o professor não pagasse, não desse o dinheiro que eles queriam eles iam matar o professor. Quando foram na residência do professor já tinham intenção de tirar a vida dele”, ressaltou o delegado Nelson Silva.

Segundo o diretor da Seccional, a conduta dos adolescentes será individualizada pela Divisão de Homicídios. Eles devem responder pelo ato infracional. O próximo passo é apresentar a denúncia ao Ministério Público e poder judiciário. Os órgãos devem julgar se os adolescentes terão internação imediata.

Além dos adolescentes, um comerciante que segundo a polícia comprou os objetos roubados do professor foi indiciado e vai responder criminalmente.

O caso

Elton Pereira Imbiriba, de 33 anos, foi encontrado morto por volta das 14h do dia 13 de agosto na própria casa, na Rua Professor Carvalho bairro de Fátima. O corpo que tinha marcas de facadas e estava estirado na cama foi achado por um amigo que foi a casa de Elton porque não conseguiu falar com ele pelo telefone. A casa foi encontrada revirada e havia uma faca suja de sangue no chão.

Protesto

Cinco dia após o assassinato, amigos e familiares do professor realizaram um protesto em frente à 16ª Seccional de Polícia Civil. Com faixas e cartazes que pediam justiça, os manifestantes fecharam a rua e cobraram das autoridades que não deixassem o caso impune.

Karla LimaDo G1 Santarém,

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...