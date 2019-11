Adolescentes matam paraense em possível crime de xenofobia em Goiás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações de G1 GO

O crime aconteceu na madrugada do domingo. Testemunhas disseram à polícia que os adolescentes bateram no portão da casa da vítima dizendo que não aceitariam a presença de paraenses no bairro.

“É cedo para afirmar, mas uma das suspeitas é de xenofobia, que foi falado pelas testemunhas. Mas a Polícia Civil está levantando as informações e investigando o caso”, disse o delegado titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), Vander Coelho.

O assassinato foi, de acordo com a Polícia Civil, porque a vítima era paraense. Os menores, que têm entre 13 e 17 anos, invadiram a casa e o mataram com golpes de facão e pedradas.

