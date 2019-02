Adolescentes que fugiram de casa nas Três Bueiros” são flagradas paradas próximo a caminhão na BR 163

(Foto:Reprodução Facebook)- Uma denúncia à família das adolescentes Paula de 14 anos e Brenda 12 pedindo ajuda para localizar o paradeiro de suas filhas, bastou para serem flagradas pela rodovia BR 163.

A postagem com a foto das duas adolescentes foi postada no Facebook do Jornal Folha do Progresso, mostra que as duas estão próximo de um caminhão em um restaurante as margens da rodovia BR 163 , entre Riozinho das Arraias/ Novo Progresso.

Leia Também:Família pede ajuda para encontrar duas jovens que desapareceu da comunidade de Três Boeiras

As duas podem ter pego carona em caminhão , devido o transito bloqueado na rodovia estão paradas aguardando seguir viagem.

Com a informação do suposto paradeiro onde Paula e Brenda estão, o casso pode parar na Polícia e na Delegacia de Proteção à Criança Adolescente , carona pra menores de idade é proibido, quem for pego com elas pode ser penalizado.

O Caso já é de conhecimento do Conselho Tutelar de Novo Progresso.

Fonte:Blog Adecio Piran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...