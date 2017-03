Adriana Ancelmo sai de Bangu para cumprir prisão domiciliar

RIO – A ex-primeira dama do Rio Adriana Ancelmo deixou há pouco o Complexo Penitenciário de Gericino (Bangu), na zona oeste do Rio, para cumprir prisão domiciliar. A mulher do ex-governador do Rio será levada para seu apartamento no Leblon, zona sul. Ela estava presa preventivamente desde dezembro.

A rua Arístides Espinola, onde fica o apartamento, tem uma grande concentração de jornalistas, além de alguns curiosos que passam pelo local.

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, emitiu mais cedo o alvará de soltura de Adriana. Bretas concedeu a mudança no regime prisional em 17 de março, mas a decisão foi suspensa pelo desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Posteriormente, a defesa de Adriana conseguiu a manutenção da decisão de Bretas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O magistrado encaminhou também hoje um comunicado ao desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. “Reitero os termos da decisão (de 17 de março) esperando que a mesma, caso mantida, possa servir de exemplo a ser aplicado a muitas outras acusadas grávidas ou mãe de crianças que delas dependem e que respondem, encarceradas, a ações penais em todo território nacional”, disse no documento.

Estadão Mariana Sallowicz

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...