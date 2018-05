O meia Adrien Rabiot, do PSG, foi criticado pelo presidente da Federação Francesa e também pelo técnico da equipe nacional, após ter se recusado a treinar como suplente.

O técnico da França, Didier Deschamps, reprovou a atitude do meio-campista Adrien Rabiot. Decepcionado por não figurar entre os 23 convocados para a Copa do Mundo, o atleta do PSG avisou que não aceitaria ficar na lista de suplentes para a Copa do Mundo.

Deschamps disse ter ficado surpreso com a atitude de Rabiot.

“Eu posso entender a imensa decepção (não estar entre os 23), mas a partir daí para tomar tal posição… Estamos falando de um jovem jogador. Ele se exclui”, lamentou o treinador, durante entrevista coletiva.

Para o técnico da seleção francesa, faltou maturidade ao jogador em compreender a decisão.

“Ele recusa o status de suplente, podendo ser chamado como substituto se houver algum problema. Cabe a ele assumir e aprender. “

Presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet endossou as palavras de Deschamps, dizendo-se surpreso com a reação de Rabiot.

“Adrien Rabiot é um jogador de alta qualidade e um menino carinhoso que sempre se comportou bem em seleções nacionais. Sua reação é, portanto, muito surpreendente. Sua decepção não lhe permite desistir de servir a seleção da França. Fazer parte do elenco da França, estar entre os trinta melhores jogadores franceses, é uma chance e um privilégio na carreira de um jogador. Adrien tomou uma decisão ruim. Ele se penaliza sozinho”.

