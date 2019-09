Adulto e um Menor usados como ‘mula’ são apreendidos com droga em ônibus na BR 163 no Pará

O flagrante aconteceu durante revista a um ônibus na rodovia BR 163 no Pará.(Foto:Divulgação Policia Militar)

Trabalho intensivo da Policia Militar resultou na prisão de duas pessoas um menor de idade em abordagem na divisa do estado do Mato Grosso com Pará.

Conforme divulgou a Guarnição PPD 116°- SERRA DO CACHIMBO, por volta das 23h00mn deste sábado (21/0no ônibus da empresa verde transportes linha Cuiabá/Santarém foram localizados em portes do nacional Higor de Farias Brito Bispo RG 2840407-6 SSPMT e do menor com 16 anos de idade das iniciais J. W. C. C. (ambos residentes em Castelo de Sonhos) a quantidade de 06 volumes contendo substâncias semelhantes a droga conhecida popularmente por maconha.A informação é que o menor é usado por traficantes como ´mula’ para transportar droga de Cuiabá (MT) até o estado do Pará.

Eles foram encaminhados à delegacia de Policia Civil de Castelo de Sonhos para as devidas providências.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

