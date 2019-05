Adversário do Remo, clube gaúcho chega ao duelo da Série C com moral elevada

Ypiranga-RS vem de vitória na Série C e acesso no estadual. (Foto:Reprodução/Facebook Ypiranga)

Após série ruim, Ypiranga-RS vem de resultados positivos

Se o Remo tem motivos de sobra para sorrir à toa nesse início de Brasileirão Série C, o adversário do Leão na próxima rodada, o Ypiranga-RS, pode finalmente abrir um sorriso após um início negativo na terceirona. O Canarinho, que sonha com o acesso inédito à Série B, conquistou, na última semana, um de seus objetivos no ano.

ACESSO

Apesar de se encontrar na terceirona, o time do técnico Fabiano Daitx está disputando a segunda divisão do campeonato estadual do Rio Grande do Sul. Desde quando foi rebaixado em 2016 da Série A do gaúchão, o Ypiranga vinha batendo na trave na luta pelo acesso.

Porém, na última quarta-feira (8), pelas semifinais da competição, o Canarinho bateu o Glória-RS por 1 a 0 no tempo normal – mesmo resultado da primeira partida, a favor do adversário – e conseguiu o acesso após vencer nos pênaltis por 4 a 2. A equipe agora busca o título, contra o Esportivo-RS, na final da segundona gaúcha.

EMBALO

Para completar o embalo do time, o Ypiranga-RS derrotou o São José-RS por 2 a 0, na última rodada da Série C, e garantiu a primeira vitória no torneio nacional. Com quatro pontos na tabela, o Canarinho se encontra na 5ª posição, a um do Juventude. Contra o Remo, na próxima segunda (20), a equipe luta para chegar ao G4 e entrar de vez na luta por mais um acesso no ano.

O duelo Remo x Ypiranga, no estádio do Mangueirão, começa às 20h e terá transmissão lance a lance no OLiberal.com.

Por:Andre Gomes

