Advogado de acusado pela morte de Rodrigo “Bomba” diz que prisão é “troféu”

Humorista “Rodrigo Bomba” morreu após ser agredido durante briga (Reprodução Facebook)

Foragido desde o dia 1 de maio, Hilton Soares foi detido pela PM em Imperatriz, no Maranhão

“Eu não posso falar o que é o certo e o que é o errado ainda sobre essa ação da polícia. Vamos aguardar, para saber se é preciso tecnicamente contestar a maneira como foi feita essa prisão. Mas, o troféu do delegado está aí: para ser apresentado à imprensa e ser execrado publicamente”, disse no início desta tarde, em entrevista ao vivo a uma emissora de TV, o advogado de defesa de Hilton Soares Souza Filho, o “Hiltinho”, preso esta segunda (6), acusado pela morte do humorista Ricardo Sena de Macedo Soares, de 37 anos. O ator Ricardo “Bomba” foi morto em uma briga de rua no dia 1 de Maio, no Coqueiro. Desde então Hilton Soares estava foragido.

Hilton Soares foi preso por policiais militares maranhenses na manhã desta quarta-feira (6), em Imperatriz (MA), após ter mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Pará. Sua transferência para Belém já está sendo providenciada. A Polícia Civil diz que ainda não há previsão do horário de apresentação à polícia no Pará.

“Meu cliente só vai falar em juízo, sob o manto da defesa, e para que tenha seus direitos legais e constitucionais respeitados”, disse o advogado Pedro Lins. “Resta agora fazer um contato respeitoso com o delegado do caso. Eles está fazendo o trabalho dele e eu estou fazendo o meu. Queremos ter acesso ao processo hoje para poder entrar com um pedido de liberdade”.

O acusado, segundo a polícia, é conhecido como “Vitinho” (à direita, de camisa verde), e segue foragido A briga entre Ricardo “Bomba” e “Hiltinho” (à direita, de camisa verde): acusado foi preso no Maranhão (via redes sociais)

MORTE

“Hiltinho” e o ator Ricardo protagonizaram uma briga de rua no feriado do Dia do Trabalhador (1 de maio), no conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro, na Região Metropolitana de Belém. Imagens que circularam pelas redes sociais mostravam a briga. Nesse registro, é possível ver o momento em que o humorista é atingido por um soco. Ele cai no chão e bate a cabeça fortemente. Ainda assim. logo após o corrido, ele continuou sendo agredido com chutes na cabeça.

O ator ainda chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu e morreu no mesmo dia. “Hiltinho” seguia foragido desde o dia da morte. A vinda do preso ao Pará ocorrerá após uma autorização judicial. O acusado, aguardado em Belém, deve ser apresentado à Divisão de Homicídios da Polícia Civil, em São Brás.

Fonte:Redação integrada de O Liberal

