Advogado é detido tentando entrar em presídio com celulares escondidos

Profissional tentava camuflar os itens em vassouras e rodos.

Um advogado foi detido após tentar entrar dentro do presídio de Formosa, no Distrito Federal, com quatro celulares e seis relógios celulares. Os equipamentos estavam escondidos dentro de rodos e vassouras que seriam entregues a um preso, informou a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

A situação ocorreu por volta das 20h da quarta-feira (23). Os agentes relataram que o advogado pediu que os presos saíssem da cela e os pressionou para entrar rápido na cadeia, noticia o G1.

Os servidores, então, disseram ao suspeito que era necessário revistar os itens. Os agentes perceberam que havia produtos dentro das duas vassouras e dois rodos.

Ao desmontaram os itens de limpeza, encontraram quatro celulares, seis relógios-celulares com chips e cartões de memória, três carregadores de celular e três fones de ouvido.

O profissional foi detido e levado para a Delegacia de Formosa, onde foi autuado em flagrante. Os materiais apreendidos também foram entregues para os policiais.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...