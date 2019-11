Advogado e garimpeiros são presos em operação de combate à extração ilegal de minério em MT

Por G1 MT 20/11/2019 17h53 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um advogado e outras duas pessoas foram presos nesta terça-feira (19), durante uma operação de combate à extração ilegal de minério, em Colíder, a 648 km de Cuiabá. Com o título de ‘Aurum’, a operação foi deflagrada pela Polícia Civil em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).

