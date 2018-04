Advogado é preso acusado de envolvimento em fraude de precatórios

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a delegada Karina Campelo, da DPRCT, no momento em que foi preso, o advogado portava uma procuração com assinaturas e carimbos de um cartório. O valor era de R$ 42 mil. Ele foi conduzido para a sede da DPRCT, para ser interrogado e autuado pelo crime.

Pimentel foi preso em flagrante, no interior de uma agência bancária, no centro da cidade, quando estava sacando valores fraudulentos de precatórios da Justiça Federal.

