Advogado é preso suspeito de se masturbar na frente da filha de 9 anos após gravação de vídeo em MT

Advogado foi levado para a delegacia da Polícia Civil em Barra do Garças — Foto: Polícia Civil-MT/ Divulgação

Suspeito de 51 anos foi preso em Barra do Garças depois que uma testemunha gravou um vídeo.

Um advogado de 51 anos foi preso suspeito de se masturbar na frente da filha dele, de 9 anos, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. A prisão foi feita no sábado (14) depois que uma testemunha gravou um vídeo do crime e mostrou as imagens à polícia.

Segundo a polícia, não será arbitrada fiança ao suspeito, pois há requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.

Ele foi preso com base no Artigo 218-A do Código Penal, o qual estabelece que é crime “praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem”. A pena de prisão pode ser de até quatro anos.

16/12/2019 10h00

