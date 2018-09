Advogado invade gabinete, discute com juiz, o agride com socos no rosto e é preso em MT

Jorge Hassib Ibrahim foi agredido por advogado com socos no rosto — Foto: Tribunal de Justiça de Mato Grosso/Assessoria

Um advogado foi preso nessa quarta-feira (26) depois de discutir e agredir um juiz com socos no rosto, no fórum de Paranatinga, a 411 km de Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Homero Amilcar Nedel, de 59 anos, invadiu o gabinete do juiz Jorge Hassib Ibrahim, de 38 anos.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso (OAB-MT) lamentou e repudiou a agressão cometida por Nedel. Afirmou que adotará as medidas administrativas no Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da instituição. (Veja a nota na íntegra ao final da matéria)

O G1 não localizou o advogado do suspeito preso.

De acordo com a PM, Nedel entrou no gabinete da 2ª Vara Criminal, onde o magistrado estava. O advogado estava gritando e perguntando sobre a audiência que o juiz havia feito um dia anterior com a filha de dele, que também é advogada.

Servidores do fórum, que não quiseram se identificar, disseram ao G1 que o advogado queria tirar satisfações com o juiz a respeito da audiência em que a filha participou.

“Ele entrou discutindo no gabinete. Tentou enforcá-lo e deu socos no rosto, queixo, peito e no olho [do juiz]”, disse a testemunha.

Outros servidores tentaram intervir na agressão e chamaram a polícia. A filha do advogado defendia um cliente e queria que o juiz tivesse decretado a prisão da outra pessoa ouvida durante a audiência. No entanto, o magistrado não decretou a prisão, o que teria deixado a advogada indignada.

“A filha desse advogado entrou em uma discussão acalorada com o juiz em uma audiência que ela participava. Ela queria que o juiz tomasse uma atitude mais enérgica em relação a uma decisão nessa audiência e ameaçou sair da sala”, completou a testemunha.

Um policial militar prendeu o advogado e encaminhou o suspeito para a Polícia Civil. Por estar exaltado, teve que ser algemado pela polícia. O juiz foi levado para fazer exame de corpo de delito e depois recebeu atendimento médico.

Um representante da OAB acompanhou o episódio e o momento em que o advogado era conduzido.

O G1 procurou a assessoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que disse que ainda vai se manifestar sobre o caso nesta quinta-feira (27).

A Polícia Civil informou que o advogado, antes de agredir o juiz, ameaçou outro homem, de 60 anos, que é proprietário de uma oficina mecânica. O advogado teria ameaçado a vítima com um facão.

Ele foi interrogado pelo delegado Pablo Borges Rigo e atuado pelos crimes de homicídio doloso na modalidade tentada, lesão corporal, desacato e coação no curso do processo.

As duas ocorrências, no Fórum e na oficina, foram motivadas por desentendimentos de um processo judicial em a filha do suspeito, também advogada, é parte.

O advogado será conduzido para audiência de custódia nesta quinta-feira, a ser presidida por um juiz substituto.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) – frente ao lamentável episódio ocorrido na tarde desta quarta-feira, onde um de seus inscritos agrediu fisicamente um magistrado em Paranatinga/MT – vem a público repudiar o ato e informar que adotará com firmeza medidas administrativas perante seu Tribunal de Ética e Disciplina (TED).

A OAB-MT não aceita, não tolera e não compactua com o uso de violência em quaisquer de suas formas, razão pela qual, respeitado e garantido e devido processo legal, não se furtará de cumprir e fazer cumprir seu papel correcional.

PorG1MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...