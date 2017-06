Advogado suspeito de tentativa de homicídio é preso por quebra de medida protetiva em Santarém

Prisão aconteceu em frente a um shopping na avenida Mendonça Furtado, no bairro Caranazal, na manhã desta quarta-feira (28).

Por quebra de medida protetiva, o juiz Vilmar Durval Macedo Junior, da vara da violência doméstica, decretou a prisão preventiva do advogado José Osmando Figueiredo, também suspeito de tentativa de homicídio. A medida protetiva determinava que Osmando não poderia permanecer a uma distância inferior a 100 metros da ex-mulher Elayne Castro. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (28) em frente a um shopping localizado na avenida Mendonça Furtado, no bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará.

Leia mais: Homem é vítima de tentativa de homicídio; suspeito é um advogado

Após a prisão feita pela Polícia Militar (PM), Osmando foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestar depoimento. Segundo o delegado Herbert Farias Junior, que preside o inquérito, José Osmando será levado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), órgão do Instituto Médico Legal (IML), para exame de corpo de delito.

Em entrevista ao G1, o advogado de defesa, Alexandre Paiva, declarou surpresa com o decreto de prisão. Disse ainda que trabalha para manter as garantias do advogado José Osmando Figueiredo como detentor de uma ordem de prisão. Alexandre falou também que não teve acesso às alegações e entende que são repetidas.

A defesa disse que vai respeitar a decisão judicial, crendo na justiça que tudo será resolvido e esclarecido. Sobre as denúncias de agressão feitas por parte da ex-mulher do advogado José Osmando Figueiredo, Elayne Castro, a defesa diz que são infundáveis e não constam no processo.

Agressão contra a ex-mulher

No início da tarde de sábado (24), a ex-mulher do advogado, Elayne Castro, procurou a delegacia para comunicar o registro de uma ocorrência contra o ex-marido esta semana. Ela e Lázaro foram agredidos quando saíam de um show na madrugada de quinta-feira (22) em um shopping da cidade. Segundo ela, a ação criminosa foi encomendada pelo ex-marido.

Entenda

O advogado José Osmando Figueiredo é acusado de ferir com um golpe de faca um homem identificado como Lázaro Gilson, de 43 anos. Lázaro contou para a polícia que foi ferido após se defender de uma tentativa de homicídio, ocorrida no sábado (24), próximo a uma revendedora de veículos localizada na avenida Mendonça Furtado, bairro Aldeia.

Testemunhas disseram à polícia que o caso aconteceu por volta de 11h. Segundo informações da polícia, o advogado José Osmando Figueiredo estava sozinho em um carro. Ele avistou Lázaro, desceu do veículo e atacou a vítima com spray de pimenta. Depois, pegou a faca e tentou contra a vida de Lázaro, que se defendeu.

Ainda segundo testemunhas, o suspeito fugiu após perceber a movimentação de populares e funcionários da revendedora de veículos. O homem foi socorrido e levado para atendimento no Pronto Socorro Municipal (PSM), mas sem gravidade. Ele passou por exames e procedimento de sutura e foi liberado.

Fonte; G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...