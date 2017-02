Advogados de Lula visam processar médica que vazou dados de Marisa

A equipe defende que é possível entrar com um pedido de indenização por danos morais. Não só contra Gabriela, mas também contra dois outros médicos que ironizaram a situação de Dona Marisa no hospital no mesmo grupo de WhatsApp.

Os advogados do ex-presidente Lula estudam processar a médica do hospital Sírio-Libanês (SP), que vazou dados sigilosos sobre o quadro de saúde de Marisa Letícia. A médica reumatologista, Gabriela Munhoz, de 31 anos compartilhou em um grupo de WhatsApp que a ex-primeira dama havia sido vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

