Advogados mandam a conta para ‘Viúva da Mega-Sena’: R$ 4,4 milhões

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do Extra

Adriana está presa no Complexo de Gericinó e não é milionária, porque a Justiça anulou o testamento milionário da vítima que a beneficiava. Portanto, os R$ 120 milhões da herança de Renné seguem sob disputa, com interesse especial da filha Renata Almeida Sena, de 32 anos, que quer que a Justiça revalide o testamento que beneficia a assassina de seu pai, em vez de validar outro documento, que divide a herança entre ela e seus nove tios, irmãos do ex-lavrador.

You May Also Like