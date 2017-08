Advogados pagam multa e Neymar não é mais jogador do Barcelona

Dinheiro foi entregue diretamente na sede do clube catalão, que confirmou a operação em um comunicado

É oficial: Neymar não é mais jogador do Barcelona. Os advogados do atacante brasileiro foram ao Camp Nou no início da noite desta quinta-feira (3) e pagaram diretamente ao clube os 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões) equivalentes a multa rescisória do atleta.

A opção de ir direto ao clube foi tomada após a Liga Espanhola, responsável por repassar o dinheiro ao clube catalão, se recusar a receber o valor, travando assim a transferência do craque para o PSG.

A operação foi conduzida pelo advogado Marcos Motta, que foi à sede do Barcelona acompanhado de um representante do Paris Saint-Germain para entregar o cheque.

Minutos depois, o Barcelona emitiu uma nota confirmado o pagamento do valor.

“Na quinta-feira à tarde, os representantes legais de Neymar visitaram pessoalmente os escritórios do clube e efetuaram o pagamento de 222 milhões de euros no nome do jogador, no que se refere à rescisão unilateral do contrato que uniu as duas partes. Como tal, o Clube transmitirá à UEFA os detalhes da operação acima para que possam determinar as responsabilidades disciplinares que podem surgir deste caso”.

Fonte: Notícias ao Minuto.

