Advogados testam plataforma de vídeo para entrevista com clientes presos

Ferramenta inicia na quarta-feira (6), no Centro de Recuperação Feminino e no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará (Foto:Divulgação)

O sistema de entrevistas por vídeos para advogados está sendo testado no sistema prisional paraense, inicialmente no Centro de Recuperação Feminino (CRF) e no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará.

Para que o processo seja realizado, os advogados e defensores público devem realizar agendamento, onde decidirão se irão realizar visita ao cliente presencialmente ou pela ferramenta de vídeo. O objetivo é garantir a segurança e comodidade em tempos de combate ao novo coronavírus.

As famílias também podem realizar visitas virtuais, através de vídeo-visita. A família deve realizar o cadastro virtual e a Seap agenda dia e horário para que estes compareçam na sede administrativa localizada na rua Santo Antônio, no bairro da Campina, em Belém, já que as visitas presenciais, em função do coronavírus, estão suspensas.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

