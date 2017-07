Aécio reassume mandato nesta terça-feira após 46 dias afastado

Tucano usará o horário reservado ao PSDB para fazer um pronunciamento para se defender das acusações

Foto: Jorge William / O Globo – Em encontro com dirigentes do partido agora de manhã, em sua residência, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) detalha a sua volta ao mandato nesta terça-feira, depois de 46 dias fora do Senado. Ele já chegou ao Congresso para registrar presença.

O líder Paulo Bauer (SC) confirmou que Aécio irá participar da reunião da bancada com o presidente interino Tasso Jereissatti (PSDB-CE), no início da tarde, e depois usará o horário reservado ao PSDB para fazer um pronunciamento para se defender das acusações de obstrução de Justiça e recebimento de propina, constantes da gravação de conversa com o delator Joesley Batista.

— O senador Aécio reassume no pleno gozo do seu mandato. Não é condenado a nada e fará sua defesa em relação as denúncias da Procuradoria Geral da República, sem constrangimentos ou qualquer restrição ao mandato. Vai participar da reunião da bancada e depois fará o pronunciamento no horário do partido durante a sessão da tarde — disse o líder Paulo Bauer depois da reunião com Aécio.

Na reunião de hoje, também, com a bancada, será definida a situação de Aécio no comando do partido. Embora correntes do partido ligadas aos deputados e aos tucanos de São Paulo defendam seu afastamento definitivo da presidência do partido, Aécio quer ganhar tempo até passar a votação da representação pedindo a cassação de seu mandato no Conselho de Ética do Senado, e a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, na Câmara.

Mas Tasso tem pressa sobre uma definição se será legitimado como presidente de fato ou se Aécio irá reassumir o mandato de presidência. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória , de São Paulo, são os porta-vozes dos que querem antecipar a convenção para outubro ou novembro para renovar os mandatos da Executiva Nacional e diretórios estaduais.

— Sinto crescer um certo incômodo com essa situação . Mas não sei ao certo o que ele fará — disse um dos governadores tucanos ouvidos pelo GLOBO.

— O Tasso está muito bem investido na presidência do PSDB. O melhor é esperar essa situação no Conselho e a denúncia do Michel. Se o Michel for afastado é outro mundo — avalia o líder Paulo Bauer.

Aécio está reunido com o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), José Aníbal, para discutir os termos de seu pronunciamento. O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), chegou no início da tarde à residência de Aécio, para revisar com ele o discurso.

Aécio fará um discurso simples, sem ataques ao Ministério Público, com humildade e procurando se defender das acusações, admitindo erros na conversa com Joesley. Ele não permitirá interferências de outros senadores para não politizar, segundo aliados. Um dos pontos da defesa será reforçar que a conversa dele e da irmã Andrea Neves, era para tentar vender um imóvel para arrumar dinheiro para pagar advogados.

Por: GLOBO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...