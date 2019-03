Aeronáutica abre certame com 70 vagas para oficiais

(Foto: Divulgação/Aeronáutica )

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu na quarta-feira (6) as inscrições do concurso da Aeronáutica 2019 para admissão aos cursos de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria. No total, estão em disputa 70 vagas, todas com exigência de nível médio. Para participar, basta realizar cadastro por meio do site oficial do órgão e pagar taxa de R$ 70.

O prazo para registro de candidaturas vai até as 15h do dia 26 de março. Os candidatos devem possuir idade entre 17 e 22 anos (até 31 de dezembro de 2020). Podem concorrer aos postos de intendentes (30 chances) e aviadores (25) participantes de ambos os sexos. No caso das ofertas para infantaria (15 oportunidades), elas são exclusivas a homens. Em 23 de junho, os inscritos no concurso da Aeronáutica farão prova escrita com 64 questões de múltipla escolha e uma redação.

Serão cobrados conhecimentos em língua portuguesa, física, matemática e língua inglesa. Haverá aplicação em Belém/PA, Recife/PE, Salvador/BA, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Barbacena/MG, São Paulo/SP, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Pirassununga/SP, Porto Alegre/RS, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.As outras etapas incluem inspeção de saúde e exame de aptidão psicológica, de 3 a 20 de setembro, e teste físico, de 4 a 6 de novembro. A data para matrícula e início dos cursos é 9 de janeiro de 2020.

Por:(DOL: Concursos)

