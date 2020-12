Aeronáutica abre seleção com mais de 200 vagas para nível superior; 1 vaga para Novo Progresso

Além do DF, há vagas para várias localidades do território nacional.

A Aeronáutica abriu uma nova seleção para a convocação e incorporação de 234 profissionais de nível superior, destinado à prestação do serviço militar voluntário em caráter temporário, para o ano de 2021 (QOCon 1- 2021). As chances são para várias localidades do território nacional.

De acordo com o aviso de convocação, o voluntário que for incorporado poderá ser empregado em qualquer atividade militar ou considerada de natureza militar, nas Organizações Militares (OM) a que estiver vinculado, bem como em missões que se destinam a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem, conforme previsto nos art. 5º e 6º da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 “Estatuto dos Militares”. Saiba todos os detalhes aqui!

Veja a distribuição de vagas:

Administração: Pará: Belém (3), Novo Progresso (1); Maranhão: Alcântara (2); Goiás: Anápolis (4); Distrito Federal: Brasília (17); Rio Grande do Sul: Canoas (3), Santa Maria (2); Santa Catarina: Florianópolis (1); Roraima: Boa Vista (2); Amazonas: Manaus (3); Rondônia: Porto Velho; Rio Grande do Norte: Natal (2); Pernambuco: Recife (2); Minas Gerais: Lagoa Santa (2), Barbacena (1); Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (20); Mato Grosso do Sul: Campo Grande (2); São Paulo: Guaratingueta (3), Pirassununga (2), São José dos Campos (18), São Paulo (13).

Análise de Sistemas: Análise de Sistemas I (ANS I) Banco de Dados: Rio de Janeiro/RJ (5); Análise de Sistemas II (ANS II) – Business Intelligence: Brasília/DF (2); Análise de Sistemas III (ANS III) – Desenvolvedor PHP: Brasília/DF (1); Análise de Sistemas IV (ANS IV) – Análise e Desenvolvimento Java: Rio de Janeiro/RJ (20); São José dos Campos/SP (3); Análise de Sistemas V (ANS V) – Segurança da Informação: São Paulo/SP (2); Análise de Sistemas VI (ANS VI) – Gerência de Projetos: Rio de Janeiro/RJ (2); São José dos Campos/RJ (1); Análise de Sistemas VII (ANS VII) – Analista de Teste: São José dos Campos/SP (1); Análise de Sistemas VIII (ANS VIII) – Desenvolvimento Ágil (Scrum Master): Rio de Janeiro/RJ (1); Análise de Sistemas IX (ANS IX) – Análise de Requisitos: Rio de Janeiro/RJ (2); Análise de Sistemas X (ANS X) – Administração de Dados: Rio de Janeiro/RJ (2); Análise de Sistemas XI (Ans XI) – Governança de Dados: Rio de Janeiro/RJ (1); Análise de Sistemas XII (Ans XII) – Arquitetura de Software: Rio de Janeiro/RJ (1);

Serviços Jurídicos: Pará: Belém (8); Maranhão: Alcântara (2); Goiás: Anápolis (1); Distrito Federal: Brasília (7); Rio Grande do Sul: Canoas (5); Santa Maria (2); Roraima: Boa Vista (2); Amazonas: Manaus (7); Rondônia: Porto Velho (2); Rio Grande do Norte: Natal (2); Bahia: Salvador (1); Pernambuco: Recife (5); Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (21); Mato Grosso do Sul: Campo Grande (6); São Paulo: Pirassununga (1); São José dos Campos (4); São Paulo (1).

Medicina Veterinária: Distrito Federal: Brasília -(1); Rio Grande do Sul: Canoas (1); Santa Maria (1); Paraná: Curitiba (1); Amazonas: Manaus (1); Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (2); São Paulo: Pirassununga (1).

Inscrição e etapas

As inscrições estará abertas a partir de 21 de dezembro de 2020 até 2 de janeiro de 2021, no site da Força Aérea Brasileira.

Os candidatos serão avaliados por entrega de documentos, validação documental, avaliação curricular, concentração inicial, nspeção de saúde e avaliação psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, concentração final e habilitação à incorporação.

Ao serem incorporados, os convocados serão declarados Aspirantes a Oficial, incluídos no Quadro de Oficiais Convocados (QOCon), bem como no Corpo de Oficiais da Reserva da Aeronáutica.

Depois, irão participar do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) ou Estágio de Adaptação Técnico (EAT) que se destina a adaptar e preparar os incorporados às condições peculiares do Serviço Militar Temporário e ao exercício das demais atividades militares concernentes às áreas profissionais em que atuarão no âmbito do COMAER, bem como ao aprimoramento profissional dos integrantes do QOCon.

O voluntário, ao ser incorporado para a realização do EAT/EIT, fará jus à remuneração mensal e aos demais direitos remuneratórios, que se iniciam na data e OM de incorporação, correspondentes ao posto de Aspirante a Oficial, de acordo com a legislação que versa sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas.

Foto: FAB/Divulgação

Por: Jornal Estado de Minas com informações do Correio Braziliense

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...