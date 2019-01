(Foto:Reprodução)- Veja os novos concursos que abrem inscrições hoje para mais de 300 vagas em diversos estados. Aeronáutica, IFAM e Prefeitura de Maracanã-PA têm oportunidades para todos os níveis com salários de até R$ 9 mil

Os concurseiros brasileiros têm, nessa sexta-feira, 25 de janeiro, 8 novos concursos abrindo seus períodos de inscrições. Juntos, eles somam 383 oportunidades, voltadas para diferentes níveis de ensino e com propostas salariais que variam entre R$ 998,00 e R$ 9 mil.

Entre os destaque estão os dois concursos da Aeronáutica do Brasil. Um deles, visa a contratação de Engenheiros e tem 20 vagas abertas, e o outro visa a seleção de profissionais para os cargos de Oficial, Farmacêutico, Dentista e Capelão. Nesse segundo certame são 35 vagas abertas. Ambos terão o período de inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro e as provas de ambos também serão aplicadas no dia 5 de maio.

Aeronáutica e IFAM abrem inscrições nesta sextaOs aprovados passarão, então, para os cursos de formação de suas devidas áreas, que terão início no primeiro semestre de 2020. Após o período de estágio, os alunos são então promovidos a Primeiro Tenente, tendo soldo na ordem de R$ 8.245,00, exceto no cargo de Capelão que tem remuneração de R$ 7.490,00. Para se inscrever, no entanto, há alguns pré-requisitos.

No concurso para engenheiros é necessário, claro, ter graduação em Engenharia e no máximo 35 anos em 2020. Há vagas para diversas especialidades. Já no curso de Farmacêutico e Dentista, além da graduação na respectiva área, é necessário ter, no máximo 36 anos em 2020. Para os Oficiais, a exigência de idade é de no máximo 32 anos. E para os Capalães, deve-se ter entre 30 e 40 anos.

A inscrição para ambos deve ser feita no site da Força Aérea Brasileira, no endereço eletrônico www.fab.mil.br/ciaar.

Além dos concursos militares, há também um grande número de vagas em aberto para técnicos administrativos e para professores no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). 113 oportunidades, para ser mais específico. Os interessados poderão se inscrever a partir das 14 horas de hoje, dia 25 de janeiro, até as 21 horas de dia 24 de fevereiro de 2019.

O endereço eletrônico para isso é o www.idecan.org.br, porque é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) que está organizando o certame. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.945,07 e R$ 9.600,92, por regimes de trabalho de 20 a 40 horas semanais. As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 21 de abril em Manaus.

E outro destaque dessa sexta-feira é também o concurso da Prefeitura de Maracanã, no Pará. Ele tem 143 vagas abertas e visa formar também cadastro reserva. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior, com salários variando entre R$ 998,00 e R$ 3 mil. As inscrições podem ser feitas no site www.cetapnet.com.br. As provas desse concurso também serão realizadas no dia 21 de abril.

Por: Luana Ciecelski Acheconsursos

