Aeronáutica tem três concursos abertos com 430 vagas para Sargentos e Engenheiros

Seleções buscam preencher vagas nas carreiras de Oficial Engenheiro, Aeronavegantes e Sargento de Tráfego Aéreo. As remunerações são de R$ 8.245,00 para Engenheiros e de R$ 3.825,00 para sargentos.

Engenheiros

São 20 vagas em aberto para o cargo de Oficial Engenheiro, que exige nível superior nas especialidades de Engenharia Civil (3), Engenharia de Computação (3), Engenharia Eletrônica (3), Engenharia Elétrica (3), Engenharia Mecânica (3), Engenharia Metalúrgica (1), Engenharia Química (1) e Engenharia de Telecomunicações (3). Também é necessário ter no máximo 35 anos no ato da matrícula no curso (2020).

Aprovados participarão do curso de Adaptação de Engenheiros Oficiais na turma de 2020 (Concurso IE/EA EAOEAR 2020), que terá duração de cerca de 17 semanas. Os ingressantes o serão sob a patente de Primeiro-Tenente estagiário do EAOEAR, passando, após a conclusão do curso, a ser Primeiro Tenente. A remuneração inicial oferecida é de R$ 8.245,00.

Veja a tabela de salários do militares das Forças Armadas em 2019

As inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas do dia 25 de janeiro até às 15 horas do dia 20 de fevereiro, no site da Força Aérea Brasileira, no endereço eletrônico www.fab.mil.br/ciaar. Para se inscrever é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 130,00 – veja o edital de abertura.

Sargento de Tráfego Aéreo e Aeronavegantes

Para esse certame são 227 vagas que dão acesso ao Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos para ingresso também no primeiro semestre do ano de 2020 (IE/EA CFS 1/2020). As especialidades são Aeronavegantes, Não-Aeronavegantes e Controle de Tráfego Aéreo.

Para essas funções o nível exigido é o ensino médio completo. Também é necessário ter entre 17 e 25 anos de idade até o ano da matrícula no CFS (2020). Para os candidatos do sexo masculino, as opções são nas carreiras de Mecânica de Aeronaves (50), Material Bélico (13) e Guarda e Segurança (30). Para os dois sexos há opções na carreiras de Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128).

Após o término do curso, os formados serão distribuídos e classificados nas Organizações Militares do COMAER, abrangendo todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração, na graduação de Terceiro Sargento, cujo salário inicial é fixado em R$ 3.825,00.

As inscrições nesse certame poderão ser feitas entre às 10 horas do dia 18 de fevereiro, até às 15 horas do dia 19 de março, também pelo site da Força Aérea Brasileira, ou ainda pelo endereço eletrônico https://ingresso.eear.aer.mil.br. A taxa de inscrição será de R$ 60,00 – confira o edital.

Sargentos EAGS

Já para a carreira de Sargento são 183 vagas que também dão acesso ao Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). As vagas são para ambos os sexos nas seguintes especialidades técnicas: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8).

Para participar da nova seleção, o candidato deve ter entre 17 e 25 anos de idade (até 31 de dezembro de 2020), além de comprovar a conclusão do ensino médio e de curso técnico de nível médio na especialidade a que concorre. Após a conclusão do treinamento, o formado também será promovido a Terceiro-Sargento, patente que tem salários de R$ 3.825,00. eles também poderão ser encaminhados para assumir postos em diversas unidades do Comando da Aeronáutica, conforme a necessidade.

As inscrições para esse certame já estão abertas desde o dia 14 de janeiro e seguem até às 15 horas do dia 12 de fevereiro de 2019 pelo site da www.fab.mil.br. A taxa de inscrição também é de R$ 60,00 – Veja o edital do concurso para Sargentos EAGS

Provas

Cada um dos concursos tem diferentes etapas e formas de avaliação. No caso do concurso para Engenheiros, a seleção terá uma Prova Escrita, uma etapa de Verificação de Dados Biográficos e Profissionais, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação de Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental.

As provas escritas estão previstas para serem aplicadas no dia 5 de maio de 2019, nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Jaboatão Dos Guararapes (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN), Parnamirim (RN), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Lagoa Santa (MG), São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Campo Grande (MS), Porto Alegre (RS), Canoas (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Manaus (AM), em locais a serem divulgados no dia 23 de abril.Os gabaritos preliminares devem sair no dia 9 de maio e os definitivos no dia 30 do mesmo mês.

Já o concurso para Sargento de Tráfego Aéreo será dividido nas seguintes etapas: Prova Escrita, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental.

Suas provas objetivas estão previstas para o dia 2 de junho e também devem acontecer em diversas cidades brasileiras onde há unidades da força aérea, como Belém-PA, Recife-PE, Natal-RN, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-MG, São Paulo-SP, São José dos Campos-SP, Campo Grande-MS, Canoas-RS, Santa Maria-RS, Curitiba-PR, Brasília-DF, Manaus-AM, Porto Velho-RO e Boa Vista-RR. Os locais exatos de aplicação serão divulgados no dia 8 de maio. O primeiro gabarito deverá ser publicado no dia 3 de junho e o definitivo no dia 25 de junho de 2019.

Prepare-se: Apostila de estudo específica para prova de Sargento da Aeronáutica

E por fim, o concurso para Sargentos de nível técnico terá sua prova objetiva aplicada no dia 28 de abril, nas mesmas cidades dos demais concursos. Ele será dividido em seis etapas sendo elas: Prova Escrita, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação de Condicionamento Físico, Prova Prática da Especialidade e Validação Documental. Os locais exatos da aplicação dos exames serão divulgados no dia 3 de abril e os gabaritos estão previstos para sair nos dias 29 de abril (preliminar) e 21 de maio (definitivo).

Mais editais

A Aeronáutica lançou ainda no fim da tarde de ontem (22), outros quatro novos editais para preencher mais 35 vagas nos cursos de admissão de Oficiais de Apoio (EAOAP), Farmacêuticos (CAFAR), Dentistas (CADAR) e Capelães (EIAC) para as turmas de 2020. As remunerações destes chegam a R$ 8.245,00.

