Aeronave apresenta problema e piloto faz pouso forçado em rio no PA

Piloto disse aos bombeiros que hidroavião apresentou problema mecânico.

Ninguém ficou ferido e aeronave decolou em direção a Belém nesta terça,24

Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso forçado na manhã desta terça-feira (24) nas águas do rio Maratauíra, em frente ao município de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Nenhum dos ocupantes do avião ficou ferido.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, uma lancha da corporação percebeu a movimentação e se aproximou da aeronave para verificar a existência de feridos quando os bombeiros foram informados pelo piloto que ele havia precisado descer no rio por causa de um problema no motor do avião, que seria habilitado a fazer pousos na água.

Após consertar a peça, o piloto decolou com a aeronave em direção a Belém.

Fonte: G1 PA.

