Aeronave cai em meio a plantação de algodão em MT; Piloto morre carbonizado

As causas do acidente aéreo devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

A aeronave tinha capacidade para até oito passageiros e foi fabricada em 2004. No momento do acidente, apenas o piloto ocupava o avião.

O piloto identificado pelo nome de Miguel Cardim Medeiros, 37 anos, morreu carbonizado, pois ao atingir o solo, a aeronave explodiu. No período da manhã, o piloto havia feito testes na aeronave e no início da tarde teria decolado com destino ao estado de São Paulo, quando houve o acidente.

