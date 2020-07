Aeronave chega a Oriximiná com oficiais e materiais que serão utilizados em obras de aeroporto

Equipe de oficiais da Comara, em Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes Sociais

As obras foram retomadas nesta quarta-feira (29). A previsão é que as obras sejam concluídas no mês de outubro.

Chegou na manhã de terça-feira (28) a Oriximiná, no oeste paraense, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) transportando cerca de 1,5 tonelada de materiais que serão usados nas obras do Aeroporto Municipal, e onze oficiais militares que trabalharão no local.

Segundo Ailton Fonseca, coordenador do Aeroporto, o objetivo das obras é habilitar a pista para receber voos noturnos. “Essa pista é muito usada para voos de aeronaves que transportam pacientes para outros municípios e fornecer serviços de companhias aéreas”, disse.

Os onze militares, entre oficiais, sargentos, sub-sargentos e soldados, foram submetidos a exames antes da viagem, como medida de precaução para evitar a contaminação por coronavírus. O avião da FAB trouxe a bordo uma equipe da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), maquinários e suprimentos alimentícios.

* Com informações de Márcio Garcia, de Oriximiná.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

