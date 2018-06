Aeronave com passageiros faz pouso forçado no rio Jamanxim

Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso no Rio Jamanxim próximo ao Rio Novo no município de Itaituba.

A noticia chegou na redação do Jornal Folha do Progresso , via whatsapp na manhã desta sexta-feira (29).

Conforme áudio em anexo as fotos havia vários passageiros na aeronave, alguns estariam feridos outros bem e a noticia de óbito no local, ainda não confirmado.

O acidente foi próximo a pista do Magui , em torno de minuto e meio acima, onde tem Y do rio novo que entra no rio jamanxim, divulgou áudio.

Garimpeiros dos arredores socorreram a ocorrência na manhã desta sexta (29).

O Acidente aconteceu por volta das 5hrs desta manhã.

A origem da partida e do destino da aeronave não foi divulgado.

Por :Redação Jornal Folha do Progresso

Aguardem atualização….



