Aeronave com piloto e passageiros desaparece após decolar de garimpo com destino a Novo Progresso

(Foto:Reprodução rede sociais)- Uma aeronave que decolou do Garimpo São Raimundo na tarde deste sábado (17),com destino a cidade de Novo Progresso.

O avião modelo CESSNA 182, com prefixo PT-MHM, era pilotado pelo comandante “Ribamar Pinheiro Brandão” [Ribinha], não chegou ao destino e também não retornou ao Garimpo. Na aeronave vinha o piloto e passageiros [numero ainda não divulgado] para Novo Progresso.

Leia Também:Avião que decolou do garimpo São Raimundo e desapareceu é encontrado

A preocupação que , não houve nenhum contato do piloto , alertando para alguma pane. Familiares e amigos iniciaram buscas e até o final da tarde de sábado e a aeronave não havia sido localizada.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve a poucos no aeroporto de Novo Progresso, amigos se preparam para sobrevoar o trecho que deveria ter sido percorrido, para ver se tem algum sinal da aeronave.

O Piloto Ribinha é da Cidade de Itaituba, atualmente reside em Novo Progresso com seus familiares.

Aguardem mais informações.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...