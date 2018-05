Aeronave da Força Aérea Brasileira faz pouso forçado em aeroporto em Mato Grosso

(foto: assessoria/arquivo)-A aeronave SC-105 Amazonas da Força Aérea Brasileira apresentou uma falha técnica durante voo de Manaus (AM) para Campo Grande (MS) e teve que fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, esta tarde.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o piloto solicitou o suporte de emergência na pista. No entanto, o pouso ocorreu sem riscos para a segurança dos tripulantes.

A assessoria da FAB ainda não confirmou os motivos do pedido de emergência nem a quantidade de passageiros que estavam a bordo.

Fonte: Só Notícias/David Murba

